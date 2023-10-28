Mansory превратила суперкар Ferrari 812 GTS в «биполярный» Stallone

Mansory сделала из Ferrari 812 GTS эпатажный «биполярный» суперкар Stallone. В 2022 году тюнинг-ателье Mansory, которое сделало себе имя на доработке дорогих автомобилей в максимально эпатажном стиле, анонсировало программу Mansory Bespoke. В рамках такого комплекса модернизации подразумевается еще более глубокий уровень персонализации, чем привычный стандартный набор доработок от немецких специалистов. Очередным проектом этой программы стал родстер Ferrari 812 GTS под названием Stallone Tempesta Nera Verda.

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Автомобиль получил сложный аэродинамический обвес, многочисленные детали которого выполнены из углеволокна. Суперкар оснащён новыми колёсами, дополненными карбоновыми аэродинамическими накладками, а также измененными патрубками выхлопной системы. Впрочем, особенностью конкретного суперкара стала двухцветная окраска кузова с использованием матового чёрного оттенка и бирюзового цвета.

Однако в Mansory не просто покрасили водительскую сторону в матово-чёрный, а пассажирскую — в бирюзовый. Вместо этого передняя часть со стороны водителя выполнена матово-чёрной, а задняя половина — бирюзовой. При этом передняя половина пассажирской стороны окрашена в бирюзовый цвет, а задняя — матово-чёрная. Дополняет это сочетание полоска в цветах итальянского триколора, проходящая по центру кузова.

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory