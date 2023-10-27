Беспроводная зарядка BMW может убить чип NFC в iPhone 15

У BMW уже давно сложились теплые отношения с Apple, но новая ошибка может частично подорвать эту близость. Пользователи iPhone 15 сообщают, что беспроводная зарядка в их BMW может привести к выходу из строя чипа NFC. Пострадавшие пользователи больше не имеют возможности использовать Apple Pay и говорят, что единственный вариант — полностью заменить телефон. Apple подтвердила проблему как в моделях BMW, так и в одной модели Toyota.

© PNZdrive

Впервые об этой проблеме стало известно ранее в этом месяце. В то время мало что можно было сказать, кроме нескольких отдельных сообщений о том, что беспроводные зарядные устройства в моделях BMW отключают функции NFC. Теперь, похоже, сама Apple признает проблему и предпринимает шаги, чтобы исправить ситуацию.

По данным MacRumors, Apple разослала авторизованным поставщикам услуг внутреннюю памятку, подтверждающую, что этой проблеме подвержены все версии iPhone 15. Чего он не говорит, так это того, почему именно возникает ошибка или что именно будет сделано для ее устранения, кроме выпуска обновления программного обеспечения в этом году.

Владельцам BMW следует в данный момент воздержаться от использования функции беспроводной зарядки в своих автомобилях в сочетании с iPhone 15: по-видимому, это может вывести из строя функцию NFC смартфона. Это упоминание о Z4 должно также привлечь внимание клиентов Toyota Supra. Поскольку он создан совместно с BMW и использует беспроводное зарядное устройство того же типа.