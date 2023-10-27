АвтоВАЗ запустил сборку черной Lada Vesta

Ассортимент автомобилей LADA Vesta стал богаче. С 26 октября компания АВТОВАЗ ввела новый вариант окраски для автомобилей LADA Vesta - черную эмаль. Первые автомобили с этим цветом уже покинули заводской конвейер, сообщает издание SPEEDME.RU.

Ранее АВТОВАЗ возобновил производство LADA Vesta с двухцветной окраской кузова, предлагая крышу и корпуса зеркал в черном цвете для комплектации Techno. Этот контрастный дизайн дает возможность владельцам настраивать свои автомобили по своему вкусу и делать стиль более выразительным.