Автомобилисты рассказали, подходят ли электрокары для сибирских зим

Согласно данным, предоставленным порталом «Авито Авто», продажи электрокаров в Новосибирской области резко выросли на 500% в период июль-август 2023 года по сравнению с прошлым годом.

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При этом владельцы электрокаров в Сибири, как оказалось, довольно довольны своими покупками. Так семейный автомобиль, Volkswagen ID.6, приобретенный за четыре миллиона рублей, позволяет ездить на 500 км, и семья заряжает его всего лишь раз в неделю, рассказали новосибирцы порталу NGS.ru. Электромобиль проявил отличную проходимость даже в сибирских морозы (до минус 40 градусов по Цельсию) и быстро прогревается благодаря встроенному обогревателю.

Опытный таксист, выбравший электрический седан Evolute i-pro, также поделился своим опытом. В теплое время года он был доволен пробегом, утверждая, что на одном заряде может проехать более 350 км. Однако с наступлением холодов и использованием обогрева салона, пробег сократился до 200-250 км, что оказалось недостаточным для таксиста, чья работа подразумевает значительные дистанции. Он также отметил, что для долгих поездок по трассе электрокар может столкнуться с ограничениями, связанными с нехваткой зарядных станций.