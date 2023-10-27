В России резко вырос спрос на ремонт машин

Российские автомобилисты стали чаще пользоваться услугами станций техобслуживания (СТО). За девять месяцев текущего года спрос вырос на 25% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Об этом со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС и участников рынка пишут «Известия».

По информации 2ГИС, с января по сентябрь пользователи искали станции техобслуживания 24 млн раз.

Директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова обратила внимание на то, что спрос на ремонт машин особенно сильно вырос в последние два года.

«Причин несколько: автомобильный парк в стране стареет, а чем старше машина, тем чаще она требует ремонта. Покупательская способность низкая, выбор новых машин ограничен, поэтому водители стремятся продлить жизнь своих действующих авто», - пояснила она.

Особенно остро стоит проблема ремонта машин в крупных городах. В аналитическом агентстве Gruzdev-Analyze отметили, что один сервис в Москве чинит более 800 автомобилей в год, а в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону — более 500 машин. При этом в Германии и Китае цифры почти вполовину ниже.

Опрошенные изданием эксперты связали такую загруженность автосервисов в первую очередь с нехваткой кадров в отрасли. В сети шинных центров «Автоэксперт» кадровый дефицит оценили в 30–40%. Автосервисам не хватает диагностов, специалистов по ходовой части, мастеров по ремонту и покраске кузовов.

«Одна из причин — недостаточное количество выпускников технических вузов и колледжей, специализирующихся на автомобильной технике. Причиной отсутствия интереса к этой профессии могут быть низкая престижность работы автомеханика и невысокая зарплата», - пояснили в сети шинных центров «Автоэксперт».

Согласно исследованию автосервиса Fit Service, к июлю стоимость ремонта китайских автомобилей выросла почти на треть с начала года. Одной из причин стало увеличение стоимости самих автомобилей, как новых, так и с пробегом. Так, стоимость поддержанных авто увеличилась в пять раз, до 1,5 млн руб., а новых — в два раза, до 3,2 млн руб. Кроме того, ослабление рубля по отношению к юаню также повлияло на цены на запчасти.