Рассекречены российские цены на гибридные кроссоверы Chery

Компания Chery рассекретила цены на гибридные кроссоверы Chery 7 Pro и 8 Pro. Как сообщает корреспондент "Российской газеты", первый стоит 3 990 000 рублей, второй - 5 190 000 рублей. Продажи моделей уже стартовали.

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Силовые установки автомобилей идентичны. Так, Tiggo 7 Plug-In Hybrid получил ДВС 1,5 литра и два электромотора. Суммарная отдача составляет 235 л.с. Двигатель внутреннего сгорания адаптирован под АИ-92. Расход топлива в смешанном цикле - от 1,8 литра на 100 км. Запас хода на электричестве - примерно 82 км (китайский цикл NEDC, поэтому в реальности автономность будет меньше).

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid получил изменения в программном обеспечении, новый экстерьер и расширенный перечень оснащения. Силовая установка осталась прежней: 147-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра, которому помогают два электродвигателя суммарной мощностью в пике 88 л.с. Отдача всех агрегатов - 288 л.с.