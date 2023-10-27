BAIC запустил в России сборку кроссовера Х7

В России стартовало производство пятой модели китайской марки BAIC. На конвейера завода «Автотор» в Калининграде встал кроссовер BAIC Х7, который присоединился к седану U5 Plus, паркетникам X35 и X55, а также рамному внедорожнику BJ40. Подготовка к сборке новой модели велась с июня этого года, а в конце октября «Автотор» запустил ее в серию. До конца 2023 года калининградский завод освоит выпуск еще трех моделей BAIC.

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Х7 — это среднеразмерный кроссовер, который в спецификации для российского рынка оснащается 180-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и семиступенчатым преселективным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у него только передний. Из оснащения «Автотор» пока упоминает только полностью светодиодную оптику. Подробности о комплектациях и цены будут раскрыты ближе к запуску модели на рынке.

Автотор

Автотор

В Китае Х7 продается с 2020 года, там модель именуется Beijing X7 и носит статус флагмана линейки кроссоверов. Автомобиль длиной 4,7 метра и с колесной базой, равной 2,8 метра, — это одноклассник Hyundai Santa Fe, который в России официально больше не продается. На домашнем рынке X7 представлен в пяти комплектациях, у него выдвижные дверные ручки, 19-дюймовые диски, есть система выбора режимов движения и подсветка зоны посадки с логотипом. Заявленная максимальная скорость — 210 километров в час, а расход топлива — 7,3 литра на 100 километров в смешанном цикле.