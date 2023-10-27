В Латвии готовятся отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам
Сейм Латвии в первом чтении одобрил поправки в законопроект, который запрещает автомобилям с российскими номерами находиться на территории страны. Об этом сообщается на сайте парламента.
Поправки подразумевают необходимость перерегистрировать автомобили, которые ранее стояли на учете в России, в установленный срок. В противном случае транспортные средства будут отнимать. Вывезти автомобиль из Латвии или поставить его на регистрацию можно в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона.
Конфискованные машины собираются передавать украинцам, а предыдущим владельцам будут выписывать штраф. При этом использование транспортных средств с российскими номерами в стране будет разрешено только в случае транзита через Латвию.
Напомним, что в сентябре 2023 года на сайте Еврокомиссии (ЕК) обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответ на вопрос, могут ли российские туристы въезжать в ЕС на авто, попадающих под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено. После этого запрет на въезд авто с российскими номерами ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.