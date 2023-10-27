В Латвии готовятся отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам

Сейм Латвии в первом чтении одобрил поправки в законопроект, который запрещает автомобилям с российскими номерами находиться на территории страны. Об этом сообщается на сайте парламента.

Поправки подразумевают необходимость перерегистрировать автомобили, которые ранее стояли на учете в России, в установленный срок. В противном случае транспортные средства будут отнимать. Вывезти автомобиль из Латвии или поставить его на регистрацию можно в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона.

Конфискованные машины собираются передавать украинцам, а предыдущим владельцам будут выписывать штраф. При этом использование транспортных средств с российскими номерами в стране будет разрешено только в случае транзита через Латвию.