Губернатор Шапша: новый собственник бывшего завода Volvo вступает в свои права

Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что новый собственник бывшего завода Volvo Группа компаний «Промышленные инвестиции» вступает в свои права.

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«Ведутся переговоры с потенциальными промышленными партнерами. Одним из таких партнеров может стать АЗ "УРАЛ". Первые грузовики будут выпущены уже в этом году».

Он также напомнил, что на территории области из-за санкций находится в простое три крупнейших завода европейских компаний. И задача региональных властей вместе с Минпромторгом поскорее запустить производство на этих площадках.

Эти вопросы Владислав Шапша обсуждал во время встречи с замминистра промышленности и торговли РФ Альбертом Каримовым.

Какие машины будут выпускать на бывшем заводе Volvo, пока не понятно. Источники в отрасли ранее сообщали, что это могут быть грузовики китайских компаний Dongfeng и Faw, по крайней мере, такие переговоры велись.