Mercedes-Benz готовит новый маленький кроссовер GLA

Ожидается, что новинка немецкого бренда появится в 2025 году. Не исключено, что у полностью электрической версии дальнобойность без подзарядки составит около 900 км.

Mercedes-Benz выпускает свой компактный кроссовер GLA с 2013 года. Пока что самый маленький паркетник в линейке немецкой марки только один раз сменил генерацию – в 2019-м. Обновление этот «приподнятый» родственник A-Class пережил недавно, весной текущего года. Тогда модели подправили внешность за счёт другого переднего бампера с иначе оформленными воздухозаборниками, подправленной решётки радиатора и колёсных дисков оригинального дизайна. Ещё паркетник получил информационно-развлекательную систему MBUX последней версии, другое рулевое колесо, а также систему помощи при маневрировании с прицепом.

На фото: актуальный кроссовер Mercedes-Benz GLA

Сейчас немецкая компания уже работает над Mercedes-Benz GLA третьего поколения. Ранее тестовый мул уже попадался фотошпионам во время дорожных испытаний: тогда новую основу поместили «в тело» актуального кроссовера. В Motor.es считают, что у «третьего» GLA будут как гибридные, так и полностью электрические версии, так что в итоге он заменит собой Mercedes-Benz EQA, поэтому до смены поколений этот «зелёный» паркетник, дебютировавший в начале 2021 года, может и не добраться.

Пока что в компании не рассказали о том, как будет выглядеть Mercedes-Benz GLA следующей генерации. Свой вариант потенциальной внешности будущей новинки подготовил дизайнер испанского издания, причём он решил запечатлеть полностью электрическую версию «третьего» паркетника. Ожидается, что новинка окажется длиннее и ниже актуального компактного SUV.

Судя по рендеру, модель многое позаимствует у своих старших полностью «зелёных» братьев семейства EQ, в частности, речь идёт о лаконичном капоте и полукружьях бокового остекления. Передняя часть получила заглушку в форме фирменной решётки радиатора с большим логотипом и рисунком из маленьких трёхлучевых звёзд.

Ещё у будущей модели визуально простенькая головная оптика, которую снабдили рисунком из полукружий с вписанными в них опять же трёхлучевыми элементами. Подобное оформление фар уже демонстрировалось на концептуальном полностью электрическом седане Mercedes-Benz CLA нового поколения, который был представлен в прошлом месяце.

На фото: актуальный кроссовер Mercedes-Benz EQA

Ещё у автомобиля на рендере есть обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, чёрные корпуса традиционных наружных зеркал с повторителями поворотников, выдвижные дверные ручки и на левом переднем крыле – аккуратный порт для зарядки тяговой батареи.