АвтоВАЗ определился, когда не будет выпускать Lada в 2024 году

На АвтоВАЗе подписан приказ о едином корпоративном отпуске в 2024 году. Традиционно он разбит на две части.

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Первый этап ЕКО пройдёт со 2 по 8 мая, что, учитывая продолжительные майские каникулы, позволит отдохнуть вазовцам две недели. Второй этап - с 29 июля по 18 августа.

По неофициальной информации, АвтоВАЗ планирует выпустить в 2024 году в полтора раза больше автомобилей, чем в нынешнем. Таким образом, объёмы производства могут достичь полмиллиона авто, правда, есть нюанс: это актуально в случае работы всех трёх площадок компании: тольяттинской, ижевской, а также бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.