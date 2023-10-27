АвтоВАЗ определился, когда не будет выпускать Lada в 2024 году
На АвтоВАЗе подписан приказ о едином корпоративном отпуске в 2024 году. Традиционно он разбит на две части.
Первый этап ЕКО пройдёт со 2 по 8 мая, что, учитывая продолжительные майские каникулы, позволит отдохнуть вазовцам две недели. Второй этап - с 29 июля по 18 августа.
По неофициальной информации, АвтоВАЗ планирует выпустить в 2024 году в полтора раза больше автомобилей, чем в нынешнем. Таким образом, объёмы производства могут достичь полмиллиона авто, правда, есть нюанс: это актуально в случае работы всех трёх площадок компании: тольяттинской, ижевской, а также бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.
Предполагается, что в 2024 году в Тольятти увеличат объёмы выпуска Lada Vesta, поставят на конвейер две новинки - Aura и модель уровня чуть выше Granta. В Ижевске начнут собирать Lada Largus, в том числе электрическую модификацию. С питерским заводом пока непонятно: производство Lada X-Cross 5 было запущено ещё летом, но автомобилей у дилеров по-прежнему нет. На АвтоВАЗе настаивают на том, что всё идёт в соответствии с планом.