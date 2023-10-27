Владельцам Ferrari SF90 рекомендовали прекратить эксплуатацию суперкаров

Бренд Ferrari совместно с Национальной администрацией по безопасности дорожного движения (NHTSA) вынуждены рекомендовать владельцам автомобилей моделей SF90 Stradale и SF90 Spider прекратить эксплуатацию своих транспортных средств. Это решение было вызвано опасениями относительно безопасности этих 1000-сильных суперкаров, которые могут подвергаться риску загорания. NHTSA официально объявила о проведении отзыва, который охватывает 614 автомобилей моделей SF90 Stradale и SF90 Spider, выпущенных в США в период с 2023 по 2024 год, сообщает Центральная Служба Новостей.

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Проблема, которая послужила поводом для этого отзыва, связана с неправильной установкой трубки для подачи масла в турбокомпрессор. Эта трубка была установлена с нарушением производственных стандартов и была более тонкой, чем требовалось. Это могло привести к недостаточной прочности трубки, что в свою очередь могло вызвать ее разрыв и, как следствие, возможность загорания масла на горячем двигателе.

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Проблему впервые выявили специалисты Ferrari во время предварительного тестирования новой модели, предположительно SF90 XX Stradale и Spider, в июле 2023 года. Далее, в августе и сентябре 2023 года, были выявлены дополнительные дефекты, связанные с толщиной компонентов, не соответствующей спецификациям производителя. В ответ на эти проблемы, с 12 октября была запущена глобальная программа отзыва с целью заменить некорректные детали на новые, изготовленные с соблюдением всех необходимых стандартов и с запасом прочности.

Отзыв включает в себя автомобили моделей SF90 Stradale и SF90 Spider, произведенные с 7 ноября 2022 года по 19 сентября 2023 года. Ferrari заверяет, что автомобили, произведенные после 20 сентября 2023 года, уже имеют соответствующие детали и не подпадают под программу отзыва. Тем не менее, дилерам был дан приказ о прекращении продаж, поскольку на данный момент у них есть в наличии автомобили, выпущенные до указанной даты.