«Авто.ру» запустил онлайн-бронирование и продажу подержанных машин

«Авто.ру» приступил к тестированию онлайн-бронирования и продаж автомобилей с пробегом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на сервис.

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Сначала у пользователей будет возможность забронировать подходящую машину онлайн и завершить сделку у партнера — сети официальных дилерских центров «Луидор».

Среди автомобилей, участвующих в программе — грузовые фургоны, бортовые платформы и пассажирские модификации «Газель» и «Соболь». Возраст всех машин составляет не более семи лет, их пробег составляет менее 250 000 км.

Отмечается, что благодаря новому механизму может быть изменен весь пользовательский опыт покупки автотранспорта.

«Бронь» на авто действует три дня — на это время у пользователей на карте будут «замораживаться» 10 000 рублей.

В компании сообщили о планах подключить к программе легковые автомобили с пробегом.