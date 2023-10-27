В Москве разработали навесную станцию быстрой зарядки электротранспорта

«Навесная электростанция компании Engy мощностью 80 киловатт сможет одновременно заряжать два автомобиля до 80 процентов примерно за 40 минут. Устройство на 95 процентов состоит из отечественных комплектующих. Оно будет запущено в серийное производство в конце ноября, в год компания планирует выпускать не менее 1,2 тысячи таких зарядок», — отметил Владислав Овчинский.