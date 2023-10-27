Продажи иномарок с пробегом выросли на 14,9% за год

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж иномарок с пробегом в России в III квартале 2023 года. По данным платформы, в июле-сентябре 2023 года продажи автомобилей иностранных брендов выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж иномарок составила 71,6%. Самыми продаваемыми моделями в сегменте уже второй раз стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo.

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По итогам III квартала 2023 года средняя цена автомобилей с пробегом иностранных брендов в России выросла на 8,9% в сравнении со II кварталом 2023 года, составив 871 000 рублей.

В июле-сентябре 2023 года рейтинг самых востребованных иностранных брендов авто с пробегом возглавила Toyota. На долю бренда пришлось 9,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 1 200 000 рублей.

Топ-5 самых продаваемых брендов среди иномарок остался неизменным за весь год. В рейтинг вошли (в порядке убывания доли продаж): Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan.

В июле-сентябре 2023 года топ-5 самых продаваемых иномарок остался неизменен.

Лидером в рейтинге самых продаваемых иностранных моделей на рынке авто с пробегом стал Ford Focus. На долю модели пришлось 2,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 535 000 рублей.

Второе место по доле продаж занимает Hyundai Solaris с долей продаж 2,3% и средней ценой составила 920 000 рублей.

На третьем месте Kia Rio с долей продаж 2,1% и ценой 920 000 рублей.

Четвертое место занимает Toyota Camry с долей продаж 1,7% и средней ценой 2 061 000 рублей.