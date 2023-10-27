Xpeng показала трехосный гибридный аэромобиль

Компания Xpeng показала шестиколесный минивэн с пассажирским коптером в багажнике. Машина получила гибридную силовую установку с компактным ДВС в роли генератора, а летающий модуль — распределенную электрическую систему, отказ одного компонента которой не приведет к потере всего аппарата. Коптер вмещает двух человек, минивэн — до пяти. Использовать аэромобиль можно хоть для личных нужд, хоть для спасательных операций.

© Xpeng

Ежегодно компания Xpeng устраивает так называемый День технологий, где демонстрирует свои достижения в автомобильной, смежных и просто перспективных областях. Пару лет назад в рамках мероприятия была представлена ультраскоростная система зарядки X-Power мощностью 480 киловатт. В 2022-м на Tech Day дебютировал автопилот XNGP, использующий для распознания сцен глубокую нейросеть XNet. Нынешний год преимущественно был посвящен различным вариантам использования ИИ, хотя часть внимания оттянули на себя робототехника и воздушная мобильность.

За авиационное направление в Xpeng отвечает дочерняя фирма Xpeng AeroHT. Она уже несколько лет работает над летающим суперкаром eVTOL Flying Car, но из-за законодательных ограничений его коммерческие перспективы туманны. Проблема отчасти в интегрированности, то есть неотделимости воздушной части от дорожной. Сертифицировать такой аэромобиль в ближайшее время вряд ли получится, поэтому Xpeng создала альтернативу — модульный Land Aircraft Carrier Modular Flying Car.

Xpeng

Здесь есть отдельная двухместная капсула для полетов и наземная «платформа». Причем эту функцию выполняет не автономная «тележка», как, например, у Pop.Up Next, а большой минивэн с колесной формулой 6x6 и подруливающими задними осями. Однообъемник оснащен гибридной установкой последовательного типа, от которой можно зарядить саму капсулу, и вмещает 4—5 человек. Облик машины создан под вдохновение от аппаратов для исследования Луны. Дизайн, увы, не финальный, хотя направление в целом понятно.

Xpeng