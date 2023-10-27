Kia показала обновленный Carnival и объявила о расширении его гаммы

Как и прежде, на родине корейский MPV будет доступен с бензиновым и дизельным моторами, а компанию «традиционным» машинам составит гибрид.

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После многочисленных шпионских фото и неофициальных рендеров (кстати, свою лепту внес и дизайнер Kolesa.ru) марка Kia наконец сама раскрыла внешность обновленного минивэна Carnival. Напомним, MPV актуального четвертого поколения с заводским индексом KA4 в строю с 2020 года, он делит платформу с нынешним Kia Sorento. Рывок в плане дизайна по сравнению с предыдущим вэном оказался колоссальным, для «четвертого» Carnival даже придумали категорию Grand Utility Vehicle (GUV): мол, в экстерьере прослеживаются черты, присущие SUV. В родной Корее минивэн пользуется высоким спросом. По итогам прошлого года Kia Carnival там занял пятую строчку среди всех продающихся моделей (включая легкие грузовички) с результатом 59 058 экземпляров, а в январе-сентябре 2023-го на домашнем рынке реализовано уже более 54 000 единиц. Так не отпугнет ли покупателей новый фирменный стиль?

Обновленный Kia Carnival

Главная обновка – оптика. Фары сделали вертикальными, при этом сверху имеются дополнительные «брови» ходовых огней. Клыкастыми стали и задние фонари, вдобавок их узор перекликается с начинкой фонарей только что рассекреченного рестайлингового седана Kia K5. Минивэну также достались новые радиаторная решетка, бамперы и багажная дверь. Кроме того, задний номерной знак перенесли ниже. На родине Kia покупателям еще предложат дорогую версию Gravity, ее фишки – оригинальные решетка и диски, расширенный темный декор.

Обновленный Kia Carnival, версия Gravity

Обновленный Kia Carnival, версия Gravity

Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на габаритах Kia Carnival. Длина дореформенного вэна (в корейской спецификации) равна 5155 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1775 мм, колесная база – 3090 мм.

Интерьер покажут отдельно. Впрочем, внутри наверняка установили единое изогнутое табло, еще могли заменить блок управления «климатом». В Корее Kia Carnival бывает с салоном на 7, 9 или 11 мест. У дореформенного минивэна там также есть четырехместная VIP-версия: скорее всего, она останется в гамме.

Обновленный Kia Carnival

На домашнем рынке модель, как и раньше, будет доступна с бензиновым и дизельным моторами. Характеристики двигателей рестайлингового вэна еще не раскрыли – вероятно, техника прежняя. Речь идет об атмосфернике V6 3.5 GDI и турбодизеле 2.2 CRDi мощностью 294 и 194 л.с. соответственно, оба сочетаются с восьмиступенчатым автоматом, привод только передний. При этом после рестайлинга Kia Carnival также впервые предложат в виде гибрида с установкой на основе бензинового турбомотора 1.6 (подробности о начинке гибридного вэна появятся позже).