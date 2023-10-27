16-летнюю «Волгу» в «музейном» состоянии продают по цене новой Geely Tugella

«Волгу» почти без пробега продают в Москве за 4 миллиона рублей. Автомобиль выставил на продажу на Auto.ru продавец из столицы, который просит внушительную сумму за ГАЗ-3102 2007 года выпуска. У «Волги» почти нет пробега — на одометре всего 2407 километров — а ее общее состояние описано как «музейное». Продавец ищет не только человека, готового заплатить за 16-летний автомобиль цену новой Geely Tugella, но и того, кто сможет так же старательно заботиться о нем.

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Данная ГАЗ-3102 «Волга» — автомобиль последней, пятой серии, которая выпускалась с 2006 по 2008 год. В 2008 году производство модели остановилось.

У седана черный кузов, который, если судить по фото, сохранен в идеальном состоянии, и черные корпуса зеркал заднего вида с повторителями поворотов.

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

В салоне — велюровая обивка сидений и вставки под красное дерево на передней панели, дверных картах и руле. Также нижегородский автомобиль оснащен современной «приборкой», электроприводом стекол и зеркал, аудиосистемой и кондиционером.

В движение его приводит 2,4-литровая «четверка» мощностью 137 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 178 километров в час, а расход топлива в смешанном цикле — 10,8 литра на 100 километров пути.