В России стартуют продажи седана Geely Emgrand

В России стартуют продажи бюджетного седана Geely Emgrand. Как сообщает Quto.ru, цены должны быть объявлены до конца осени, однако скорее всего они будут не ниже 2 млн рублей.

Производитель предложит несколько комплектаций, однако лишь с одним двигателем — «атмосферником» на 1,5 литра, который выдает 122 л.с. Коробок передач будет две — пятиступенчатая механическая и шестидиапазонный автомат, который доступен за доплату как дополнительная опция у версии Comfort.

Базовая версия под названием Standart будет хорошо оснащена. У машины будет 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, фронтальные подушки безопасности, система стабилизации и многое другое. В комплектации Comfort также будут добавлены задние датчики парковки, климат-контроль, подогрев передних сидений и форсунок омывателей.