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Пикап JAC T8 Pro российской сборки оснащается мотором от Mitsubishi

Китайский пикап JAC T8 Pro заменил на российском рынке модель JAC ST6. С сентября этого года автомобиль под названием Sollers ST6 выпускается на бывшем заводе Mazda во Владивостоке под названием Sollers ST6.

Пикап JAC T8 Pro российской сборки оснащается мотором от Mitsubishi
© Южный автомобиль

Под капотом пикапа JAC установлен двухлитровый дизель мощностью 136 лошадиных сил, выпускаемый по лицензии японской компании Mitsubishi. Также есть версия с бензиновым мотором. Оба двигателя сочетаются с механической коробкой передач. Хотя для рынка Китая выпускаются модификации с автоматом.

Стоит пикап JAC T8 Pro в России от 3,2 млн рублей, что делает его одним из самых доступных вариантов на российском рынке.