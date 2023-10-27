Пикап JAC T8 Pro российской сборки оснащается мотором от Mitsubishi
Китайский пикап JAC T8 Pro заменил на российском рынке модель JAC ST6. С сентября этого года автомобиль под названием Sollers ST6 выпускается на бывшем заводе Mazda во Владивостоке под названием Sollers ST6.
Под капотом пикапа JAC установлен двухлитровый дизель мощностью 136 лошадиных сил, выпускаемый по лицензии японской компании Mitsubishi. Также есть версия с бензиновым мотором. Оба двигателя сочетаются с механической коробкой передач. Хотя для рынка Китая выпускаются модификации с автоматом.
Стоит пикап JAC T8 Pro в России от 3,2 млн рублей, что делает его одним из самых доступных вариантов на российском рынке.