В «Яндексе» назвали причины роста стоимости поездок на такси

«Яндекс» назвал причины роста цен на услуги такси в России. Как сообщает «Интерфакс», в компании отметили нехватку водителей при росте спроса у россиян.

Так, в третьем квартале приток новых водителей в такси компании сократился — на 15% в годовом выражении. При этом субсидии для стимулирования роста числа водителей такси были увеличены — почти в 1,7 раза.

Также в «Яндексе» отметили, что у сегмента услуг такси растет доля повышенных тарифов, поскольку автопарк пополняется автомобилями более высокого класса. Вместе с этим среди машин эконом-класса ощущается дефицит. По подсчетам кампании, в третьем квартале выручка такси, каршеринга и аренды самокатов в целом увеличилась на 46% в годовом выражении.