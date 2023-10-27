АвтоВАЗ запустил программу помощи на дорогах владельцам Nissan

«АвтоВАЗ» запустил сервис помощи на дорогах для владельцев автомобилей Nissan в России. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

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В рамках сервисной программы Nissan Assistance Plus доступна эвакуация автомобиля при ДТП или неисправности, подвоз топлива, круглосуточная юридическая и информационная поддержка, а также запуск двигателя и замена колеса. Также «АвтоВАЗ» предоставит участникам программы услугу поиска эвакуированного автомобиля с вызовом такси до места его нахождения.