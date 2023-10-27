Определена точная дата дебюта нового поколения Dacia Duster

Появились новые подробности о новом поколении Dacia Duster, дебют которого, как ранее писала "РГ", намечен на следующий месяц.

© пресс-служба Dacia

Названа точная дата и место презентации: Dacia Duster третьей генерации дебютирует в Португалии 29 ноября 2023 года. Здесь состоятся первые тест-драйвы новинки.

Издание Motors Actu сообщает, что "Дастер" получит самый мощный двигатель в своей истории: 1.3 Turbo Flex мощностью 170 л.с. Правда, есть нюанс: такой мотор будет доступен для Бразилии и, возможно, в Австралии и Новой Зеландии. Линейка силовых агрегатов ожидаемо будет отличаться в зависимости от рынка. Так, совершенно точно в Европе не останется версий с дизелем. Ожидается версия с гибридом на базе мотора 1,2 литра мощностью от 120 до 140 л.с.

Новый "Дастер" будет нацелен на клиентов, выбиравших модели аналогичного сегмента от Toyota, Skoda и Kia. Причем в компании рассчитывают, что покупателей будет много: завод в Миовени, Румыния, наращивает производственный потенциал.