Volkswagen сообщил о падении заказов на электромобили в Европе
Финансовый директор Volkswagen заявил о сокращении заказов на электромобили в Европе. Как указал он, падение показателя оценивается в 50%, передает Electrek.co.
Отмечается, что объем заказов VW оказался недостаточным из-за замедления темпов роста рынка в целом.
Еще в четверг Volkswagen Group проинформировала об увеличении поставок электромобилей на 45% по сравнению с предыдущим годом. Их число достигло 531 500 единиц за первые девять месяцев года, уточнили в компании.
Отмечается, что доля продаж электромобилей VW в третьем квартале составила 9%, а к сентябрю — 7,9%.
«Компания заявила, что остается на пути к достижению своей (ранее пониженной) годовой цели в 8-10%», — говорится в публикации.
Европа была крупнейшим рынком электромобилей Volkswagen, на котором за сентябрь было продано более 341 000 электрокаров (+61%).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что немецкий автопроизводитель Volkswagen на фоне падения спроса в Европе и сокращения государственных субсидий приостановит работу двух своих заводов в Германии, на которых собираются электрокары.