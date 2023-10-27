Volkswagen сообщил о падении заказов на электромобили в Европе

Финансовый директор Volkswagen заявил о сокращении заказов на электромобили в Европе. Как указал он, падение показателя оценивается в 50%, передает Electrek.co.

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Отмечается, что объем заказов VW оказался недостаточным из-за замедления темпов роста рынка в целом.

Еще в четверг Volkswagen Group проинформировала об увеличении поставок электромобилей на 45% по сравнению с предыдущим годом. Их число достигло 531 500 единиц за первые девять месяцев года, уточнили в компании.

Отмечается, что доля продаж электромобилей VW в третьем квартале составила 9%, а к сентябрю — 7,9%.

«Компания заявила, что остается на пути к достижению своей (ранее пониженной) годовой цели в 8-10%», — говорится в публикации.

Европа была крупнейшим рынком электромобилей Volkswagen, на котором за сентябрь было продано более 341 000 электрокаров (+61%).