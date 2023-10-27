КамАЗ в 2,5 раза увеличил выпуск грузовиков К5

КамАЗ заметно нарастил производство грузовиков поколения К5. За прошедшие девять месяцев 2023 года Камский автозавод выпустил более трех тысяч КамАЗ-54901, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Если сравнивать результаты прошлого месяца с сентябрем-2022, то рост еще более внушительный — в четыре раза, со 150 до 600 единиц. Однако на рынке К5 отстает от других моделей и не дотягивает до «топа», в котором доминируют китайские грузовики.

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КамАЗу удалось возобновить производство магистральных тягачей К5 (они же КамАЗ-54901) в сентябре 2022 года. До этого их выпуск был поставлен на вынужденную паузу: подсанкционному заводу пришлось искать альтернативных поставщиков комплектующих, которые раньше заказывались из Европы. Первый импортозамещенный К5 сошел с конвейера в феврале 2023 года.

В июне глава КамАЗа Сергей Когогин сообщал, что завод выпустит от 7,5 тысячи до 8,5 тысячи К5 в нынешнем году. Если следовать этому плану, за два оставшихся месяца нужно собрать от 4,5 до 5,5 тысячи машин.

В марочном зачете КамАЗ остается на первом месте: в сентябре он продал 2566 машин. Однако отрыв от ближайшего соперника, китайского Sitrak, сокращается. Его результат — 2215 единиц за месяц. В модельном рейтинге же лидирует Sitrak C7H, за ним следуют китайские FAW J6, Foton Auman, Shacman SX331 и FAW J7. КамАЗ делит пятое место с FAW, но не с К5, а с трехосным КамАЗ-43118 (поколение К3).