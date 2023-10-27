Завод «Москвич» планирует полностью локализовать производство своих автомобилей к 2029 году. Об этом рассказал автоэксперт Сергей Цыганов в Telegram-канале «Русский автомобиль».

Дата была озвучена на прошедшей 26 октября конференции поставщиков завода. Так, в 2024 году в мерах локализации значится сварка и окраска кузовов. В 2025 году локализуют шины и колесные диски, аккумуляторную батарею, стекла, теплообменники, блок управления комбинацией приборов, а также жгуты электропроводки.

В 2026 году «Москвич» планирует локализовать производство штамповки, светотехники, амортизаторов, кресел, а также блоков ABS и ESP. В том же году запланировано начало выпуска медиасистемы и топливного бака. Кроме того, в тот же момент для электрического «Москвича 3е» начнут выпускать батарею и контроллер.

Двигатель для автомобилей начнут выпускать в России в 2027 году. Тогда же начнется производство приборной панели, деталей подвески и каркаса автомобиля. В 2028 году локализацию ДВС углубят, а в России начнут также производить блоки управления электрооборудованием.

Отдельно ситуация обстоит с локализацией рулевого колеса. Она запланирована на 2028 год, однако в этот срок «Москвич» может не уложиться, и потому сроки продлены на 2029 год. Тогда же для машин завода начнут выпускать систему отопления и кондиционирования, новую приборную панель, а также коробку передач.