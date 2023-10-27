Toyota объявила отзыв более 750 тысяч кроссоверов Highlander

Toyota проводит в США кампанию по отзыву около 751 тыс. автомобилей Highlander и Highlander Hybrid, произведенных в промежутке с 2020 по 2023 год.

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Суть проблемы заключается в том, что передний бампер на этих авто может отделиться слишком легко, создавая потенциальную угрозу безопасности и риск возникновения аварийных ситуаций на дороге. В документе по отзыву указывается, что речь идет о полимерной крышке нижней части переднего бампера, которая крепится с помощью специальных петель. По утверждению представителей Toyota, даже «небольшое внешнее воздействие» может привести к отрыву этих элементов, в результате чего бампер может отсоединиться во время езды.

Для решения этой проблемы компания намерена осуществить проверку всех автомобилей, которые могут быть затронуты этим дефектом. В случае выявления каких-либо повреждений, Toyota готова провести замену крышки бампера и самого бампера, а также установить новые элементы крепления. Автомобили, на которых не обнаружены видимые повреждения, также будут оборудованы новыми крепежами в качестве меры предосторожности, пишет сайт Тарантас Ньюс.