В России появится новая федеральная трасса

На юге России появится новая федеральная трасса
Новая федеральная трасса «Таврика» появится на юге России вокруг Азовского моря. Как сообщает «Российская газета», она свяжет Симферополь, Херсонскую, Запорожскую области, ДНР и Ростов-на-Дону.
По данным источника, пока лишь прорабатываются эскизные параметры, однако известно, что часть существующей трассы от крымской столицы до Джанкоя войдет в состав дороги. Кроме того, со стороны Симферополя автобан соединят с «Тавридой».
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отметил, что власти уже готовятся к передаче крымского участка «Таврики», от Симферополя до границы с Херсонской областью, в федеральную собственность.
«В этом и в следующем году будем поддерживать ее в существующем рабочем состоянии, но в перспективе она сменит статус», — сказал он.
Также предполагается, что будущая дорога и «Таврида» станут частью большого транспортного кольца вокруг Азовского моря.