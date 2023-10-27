В России появится новая федеральная трасса

Новая федеральная трасса «Таврика» появится на юге России вокруг Азовского моря. Как сообщает «Российская газета», она свяжет Симферополь, Херсонскую, Запорожскую области, ДНР и Ростов-на-Дону.

По данным источника, пока лишь прорабатываются эскизные параметры, однако известно, что часть существующей трассы от крымской столицы до Джанкоя войдет в состав дороги. Кроме того, со стороны Симферополя автобан соединят с «Тавридой».

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отметил, что власти уже готовятся к передаче крымского участка «Таврики», от Симферополя до границы с Херсонской областью, в федеральную собственность.

«В этом и в следующем году будем поддерживать ее в существующем рабочем состоянии, но в перспективе она сменит статус», — сказал он.