КамАЗ отстал от плана по сборке К5
ПАО «КАМАЗ» сообщило об отставании от плана по сборке тягачей КАМАЗ-54901 флагманского поколения К5 – всего за девять месяцев текущего года произведено 3 тысячи штук вместо планируемых 6-7 тысяч единиц, передает «Интерфакс».
Годовой план выпуска К5 с начала года к осени был снижен с 9 тысяч штук до вышеуказанного уровня.
При этом, как отмечается, объем выпуска машин нового поколения по итогам трех кварталов в 2,5 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Тогда удалось выпустить лишь 1,15 тыс. грузовиков К5.
В сообщении говорится, что производство флагманских тягачей КАМАЗ-54901 продолжает набирать обороты.
Ранее автозавод «Москвич» объявил о продаже первого автомобиля «Москвич-6». Машина была продана в дилерском центре в Москве.
Лифтбек «Москвич-6» являлся одной из самых ожидаемых новинок 2023 года. 4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин запустили серийную сборку модели. Автомобили начали поступать к дилерам с 12 октября.