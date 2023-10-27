КамАЗ отстал от плана по сборке К5

ПАО «КАМАЗ» сообщило об отставании от плана по сборке тягачей КАМАЗ-54901 флагманского поколения К5 – всего за девять месяцев текущего года произведено 3 тысячи штук вместо планируемых 6-7 тысяч единиц, передает «Интерфакс».

Годовой план выпуска К5 с начала года к осени был снижен с 9 тысяч штук до вышеуказанного уровня.

При этом, как отмечается, объем выпуска машин нового поколения по итогам трех кварталов в 2,5 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Тогда удалось выпустить лишь 1,15 тыс. грузовиков К5.

В сообщении говорится, что производство флагманских тягачей КАМАЗ-54901 продолжает набирать обороты.

Ранее автозавод «Москвич» объявил о продаже первого автомобиля «Москвич-6». Машина была продана в дилерском центре в Москве.