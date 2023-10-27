Hyundai выпустит электрифицированного соперника Ford Ranger

Hyundai готовит новый пикап с электрифицированной установкой. Как пишет австралийский портал CarExpert, главный операционный директор местного подразделения Hyundai подтвердил появление сначала гибридного, а затем и полностью электрического грузовичка на рынке страны. Подробности он обещал раскрыть в 2024 году. Тогда же в популярный сегмент Австралии войдет китайский BYD, анонсировавший ту же схему: будет представлен бензоэлектрический, а затем полностью «батарейный» пикап.

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Пока о новом пикапе Hyundai ничего неизвестно, кроме того, что он будет электрифицирован. Вероятно, это будет полноценный гибрид с подключаемой установкой, как недавно представленный Ford Ranger. Последний получил подзаряжаемую систему на базе «турбочетверки» 2.3 EcoBoost и должен поступить в продажу в 2025 году.

Сейчас в Hyundai думают над тем, как сделать пикап доступным по цене и при этом наделить его конкурентоспособными характеристиками.

В модельном ряду уже есть пикап Santa Cruz, представленный два года назад. Но это компактная модель с несущим кузовом, построенный на базе кроссовера Tucson. Вероятно, будущая модель, которая дебютирует в Австралии, получит рамную конструкцию и большие габариты.