В России начали продавать кроссоверы Suzuki Fronx

Автодилеры в рамках параллельного импорта начали поставлять в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления о продаже модели появились в классифайдах.

© Maruti Suzuki

Так, дилер из Оренбурга предлагает за 2,6 млн рублей автомобиль с мотором 1.5 (103 л.с.), автоматической трансмиссией и передним приводом. В оснащение машины входит камера заднего вида, однозонный климат-контроль, электростеклоподъемники, система стабилизации, тканевая отделка салона.

Дилер из Пензы просит за Suzuki Fronx с теми же агрегатами 2,7 млн рублей. Автомобиль в максимальной комплектации оснащен камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой для телефона, светодиодной оптикой, бесключевым доступом и проекцией показаний приборов на лобовое стекло.

Продавец из Липецка предлагает Suzuki Fronx с фронтальными и боковыми подушками безопасности, парктрониками и круиз-контролем за 2,63 млн рублей. Автомобиль также оснащен мотором 1.5 и гидромеханическим автоматом.