Volvo рассказала об оснащении своего первого минивэна

Volvo раскрыла подробности оснащения своего первого минивэна. Модель EM90 дебютирует в следующем месяце и будет штатно оборудована системой очистки воздуха и премиальной аудиосистемой Bowers & Wilkins. При этом конструктивно и технически она останется близка к Zeekr 009, так что вся электроника и системы безопасности у них будут, скорее всего, одинаковыми.

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12 ноября Volvo покажет свой первый минивэн — EM90. И хотя он разделит платформу и силовую установку с Zeekr 009, шведы решили вести родословную от Volvo Duett образца 50-х годов. Фотографии EM90 уже есть в базе китайского Минпромторга, плюс Volvo опубликовала несколько малоинформативных тизеров. Ну а сейчас компания решила раскрыть некоторые детали оснащения, уделив внимание приоритетной для себя области — безопасности.

Volvo

Так, кузов EM90 изготовят из высокопрочных сталей разных марок, в том числе борсодержащей, которая хорошо сопротивляется механическим нагрузкам и устойчива к образованию трещин. Немного жесткости каркасу добавят двойные передние стойки. Минивэну обещана россыпь электронных ассистентов с кучей всевозможных датчиков и сенсоров, боковые шторки длиной 2,7 метра с каждой стороны и специальный защитный каркас тяговой батареи из стали и алюминия.

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