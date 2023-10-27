«АвтоВАЗ» прокомментировал новости о подорожании автомобилей LADA
Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» прокомментировал новости о том, что автомобили LADA могут в ближайшее время подорожать. Об этом сообщают «Автоновости дня».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ноябре «АвтоВАЗ» может поднять цену автомобилей LADA до 9%. Однако в пресс-службе автопроизводителя эту информацию опровергли.
По словам представителя компании, «АвтоВАЗ» не меняет цены на базовые комплектации автомобилей.
«Компания не раз заявляла о том, что не меняет цены на базовые комплектации своих моделей и удерживает их на минимальном уровне. Эти планы сохраняются до конца текущего года. Так, стоимость базовой версии LADA Granta ниже 700 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе «АвтоВАЗ».
Ранее автоэксперты заявили о возможном срыве выпуска кроссовера Lada X-Cross 5 из-за антироссийских санкций.