«АвтоВАЗ» прокомментировал новости о подорожании автомобилей LADA

«Компания не раз заявляла о том, что не меняет цены на базовые комплектации своих моделей и удерживает их на минимальном уровне. Эти планы сохраняются до конца текущего года. Так, стоимость базовой версии LADA Granta ниже 700 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе «АвтоВАЗ».