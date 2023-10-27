Российский дилер через суд требует у Renault 534 миллиона рублей

Российский дилер автомобилей "РТДС центр", который ранее осуществлял официальные продажи машин Renault, подал в Арбитражный суд Москвы иск к французскому концерну с требованием взыскать с компании 534 млн рублей. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Соответствующее исковое заявление компания РТДС подала 25 октября, однако подробные материалы дела с основаниями подачи иска в картотеке пока не приводят.

Группа компаний РТДС - это сеть дилерских центров и станций технического обслуживания. Компанию основали в 1991 году. В 1994 году открыли первый официальный дилерский центр Renault в России. При этом несмотря на то, что автомобили французского бренда больше не поставляются в Россию, РТДС продолжает осуществлять их сервисное обслуживание.

В 2022 году компания расширила портфель брендов, и в настоящее время является дилером китайских машин Chery, Omoda и Changan.