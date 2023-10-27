Автомобили Geely Emgrand поступят к российским дилерам в течение месяца

Российское представительство Geely объявило о старте продаж в России седана Geely Emgrand, сообщает Telegram-канал No Limits. Автомобили поступят к российским дилерам в течение месяца. Цены новой модели пока не объявлены, однако известно, что в нашей стране Emgrand будет предлагаться в четырех комплектациях - Standard, Comfort, Luxury и Flagship. Под капотом седана атмосферный мотор 1.5 мощностью 122 л.с. На выбор предлагается два типа трансмиссии - пятиступенчатая "механика" и 6-ступенчатый гидромеханический автомат. В базовом оснащении автомобиль снабжен стальными 15-дюймовыми колесными дисками и галогеновыми фарами. В стандартное оборудование входят ABS, система стабилизации и фронтальные подушки безопасности. Максимальная комплектация предусматривает 17-дюймовые колесные диски, светодиодные задние фонари, кожаную обивку салона.