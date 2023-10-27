Российский мотоциклист отсудил миллион рублей за травму из-за разбитой дороги

Российский мотоциклист смог отсудить миллион рублей у дорожных рабочих Владимирской области из-за травмы, которую он получил на разбитой дороге. Об этом сообщает Quto.

Четыре года назад мотоциклист попал в ДТП на трассе M-7 во Владимирской области, когда ехал из аэропорта Домодедово домой. В результате аварии мужчина получил тяжёлую травму, из-за которой он не смог продолжать работу бортпроводником. При этом причиной ДТП стала разбитая дорога, которую дорожные работники забыли обнести специальными знаками.

Отмечается, что пострадавший потребовал суд взыскать с дорожных рабочих компенсацию морального и материального вреда, а также утраченный заработок и судебные расходы. Спустя четыре года разбирательств суд всё же встал на сторону пострадавшего и постановил выплатить мужчине около 1 миллиона рублей.