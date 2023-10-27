К BMW присоединилась Toyota: машины могут убить ваш новый iPhone

История с выводом из строя NFC-чипа (отвечает за бесконтактные сервисы) на смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получила продолжение. "Убить" девайс может не только беспроводная зарядка в BMW, но и в Toyota. Более того, риску подвержена вся 15-я серия.

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Напомним, что после зарядки в BMW и, как выяснилось, в Toyota может перестать работать NFC. Соответственно, владельцы после этого не могут пользоваться Apple Pay, CarPlay, цифровым ключом. Перезагрузка смартфона не помогает, единственным вариантом остаётся замена устройства.

По данным MacRumors, Apple разослала авторизованным поставщикам услуг памятку для внутреннего пользования, подтверждающую, что этой проблеме подвержены все версии iPhone 15. Однако в ней нет информации, почему возникает проблема и что будет сделано для её решения. По крайней мере, будет выпущено очередное обновление операционной системы iOS.