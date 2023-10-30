Как повышение ключевой ставки скажется на автомобильном рынке

Центробанк увеличил ключевую ставку с 13 до 15%. Эксперты прогнозируют повышение ставки по автокредитам до 24% и, соответственно, резкое падение продаж.

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Готовьтесь к автокредитам под 24% — именно такие прогнозы делают эксперты после увеличения ключевой ставки до 15%. Причем банки отреагируют на пятничное решение ЦБ уже на следующей неделе. Что тогда будет со спросом на и так безумно дорогие автомобили? Дилеры в ужасе. Именно с этих слов они начинают комментировать неожиданное для многих решение Центробанка. При том что более или менее приличный китайский кроссовер сейчас стоит 2,5-3 млн рублей, покупка в кредит была для огромного количества покупателей единственным шансом купить машину. А ставки и так были высокими. Примерно месяц назад «Банки.ру» собирали данные по ставкам топ-15 банков на рынке автокредитования. В сентябре кредиты на новые машины выдавались под 18% с обязательным страхованием каско и отказом от личного страхования, а на б/у машины ставка была 19%. Потом они пошли вверх и до пятничного заседания ЦБ приблизились к уровням 20-22% соответственно.

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А дальнейшие перспективы просчитать несложно, говорит аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова:

«Банки уже на следующей неделе начнут менять ставки. Заемщикам, у которых есть одобрение, следует поспешить и получить автокредит на прежних условиях. Мы ожидаем, что начиная со следующей недели и, соответственно, где-то до середины ноября банки уже так же активно начнут повышать ставки по автокредитам, как и по другим кредитным продуктам. Учитывая, что ключевая ставка была повышена на два процентных пункта, то здесь аналогичного повышения следует ожидать по автокредитам. Возможно, некоторые банки, кто значительно успел повысить ставку еще до сегодняшнего повышения, повысят где-то на один процентный пункт. Все равно среднерыночные ставки уже к середине ноября, мы полагаем, установятся на значениях где-то 23-24% годовых, в зависимости от того, какая машина — новая или подержанная».

Когда-то на рынке существовали специальные программы от банков и автопроизводителей, где ставки укладывались в однозначные числа. Но они практически исчезли. Остались единицы с российскими автозаводами и с некоторыми китайскими производителями. Но, как говорят эксперты, лучшее, что они могут предложить сейчас, — это сделать первоначальный взнос поменьше, но не снизить ставку.

Как в таких условиях работать — непонятно, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РОАД Алексей Подщеколдин:

«Российские автомобильные дилеры» РОАД «Если за последнее время на рынке новых машин примерно 50% и чуть больше продавалось за кредит, то, я думаю, количество сделок снизится до 30%. Соответственно, может быть, примерно на 20% упадет количество продаж. Это все повлияет и на результаты работы и наших отечественных производителей — прилетит не только китайским партнерам, но прилетит всем: и «АвтоВАЗу», и ГАЗу, и УАЗу, и валютным, и всем. В общем, я думаю, что текущее повышение ставки снизит количество сделок на первичном рынке на 15-20%, а на рынке б/у еще больше — наверное, на 20-25%».