Porsche посвятила внедорожный 911 Dakar польским гонщикам

Компания Porsche представила внедорожный 911 Dakar в честь польских гонщиков. Осенью 2022 года Porsche представила, возможно, самый необычный вариант своей культовой модели 911 — спорткар обзавёлся «внедорожным» исполнением Dakar, названным в честь одноимённого культового ралли-марафона, в котором немецкий автопроизводитель не просто участвовал, но и выигрывал эту гонку в 1984 году. В 2023 году у лимитированного Porsche 911 Dakar появилась эксклюзивная версия, отдающая дань уважения польским раллистам и их гоночному Porsche по имени Red 58.

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В 1968 году на старт ралли-марафона «Лондон-Сидней» отправился польский экипаж в составе Собеслава Засады и Марека Вачовски, который за рулём своего алого Porsche 911 S №58 занял в гонке четвёртое место. После финиша автомобиль был продан в Австралии и исчез с радаров, но история модели не забыта. К 75-летию марки подразделение Porsche Poland в рамках заводской программы подготовки эксклюзивных автомобилей Sonderwunsch решило воссоздать культовую машину 55-летней давности в облике современного Porsche 911 Dakar.

Купе с 480-сильным 3,0-литровым оппозитным турбомотором, 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач PDK и полным приводом технически не изменилось, но получило особый декор кузова в стиле своего исторического прототипа. Автомобиль окрашен в оттенок Blood Orange, а «стартовые» номера на дверях и надпись Poland на заднем антикрыле нанесены вручную.

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche