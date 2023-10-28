В электромобилях Zeekr появится экстремальный «режим Райкконена»
Легендарный гонщик Формулы-1 Кими Райкконен будет настраивать китайские Zeekr. Компания, которая выпускает электромобили и принадлежит Geely, официально подтвердила сотрудничество с чемпионом Формулы-1 Кими Райкконеном — финский гонщик назначен на пост «консультанта по производительности» и будет работать над ездовыми повадками флагманской модели Zeekr 001 FR. В честь пилота назовут даже особый режим работы силовой установки электромобиля, а Райкконен пообещал обеспечить китайской модели «первоклассные настройки».
Как заявляет китайский автопроизводитель, инженеры Zeekr под руководством прославленного автогонщика займутся «искусством настройки» электрокара. Несмотря на то, что сотрудничество началось совсем недавно, Кими Райкконен уже внёс свою лепту в 001 FR и «обеспечил первоклассные настройки, что позволяют модели работать даже лучше, чем мы обещали», отметили в компании.
По словам китайцев, вклад финна и заводских инженеров заключается в том, что отдачу четырёхмоторной силовой установки с заявленных во время презентации 1265 лошадиных сил уже удалось нарастить до 1300 сил, что позволило сократить время разгона с места до 100 километров в час всего до 2,02 секунды.
Для тех, кому мало и этого, инженеры создали Raikkonen Mode — совместно с гонщиком были разработаны особые варианты настроек электромобиля, которые позволят максимально раскрыть потенциал Zeekr 001 FR. Производитель подчёркивает, что речь идёт о самых экстремальных вариантах настроек для наиболее опытных водителей.