В электромобилях Zeekr появится экстремальный «режим Райкконена»

Легендарный гонщик Формулы-1 Кими Райкконен будет настраивать китайские Zeekr. Компания, которая выпускает электромобили и принадлежит Geely, официально подтвердила сотрудничество с чемпионом Формулы-1 Кими Райкконеном — финский гонщик назначен на пост «консультанта по производительности» и будет работать над ездовыми повадками флагманской модели Zeekr 001 FR. В честь пилота назовут даже особый режим работы силовой установки электромобиля, а Райкконен пообещал обеспечить китайской модели «первоклассные настройки».

© Motor.ru

Как заявляет китайский автопроизводитель, инженеры Zeekr под руководством прославленного автогонщика займутся «искусством настройки» электрокара. Несмотря на то, что сотрудничество началось совсем недавно, Кими Райкконен уже внёс свою лепту в 001 FR и «обеспечил первоклассные настройки, что позволяют модели работать даже лучше, чем мы обещали», отметили в компании.

По словам китайцев, вклад финна и заводских инженеров заключается в том, что отдачу четырёхмоторной силовой установки с заявленных во время презентации 1265 лошадиных сил уже удалось нарастить до 1300 сил, что позволило сократить время разгона с места до 100 километров в час всего до 2,02 секунды.

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr