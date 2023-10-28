Hennessey построила могучий 775-сильный суперпикап Ford F-150

Компания Hennessey представила 775-сильный суперпикап на базе Ford F-150. Американское тюнинговое ателье из штата Техас славится своими проектами по созданию сверхмощных автомобилей, а наличие в модельной гамме уже нескольких проектов на базе последнего поколения Ford F-150 не помешало появлению нового варианта суперпикапа. Подопечные Джона Хеннесси официально представили модель Hennessey Venom 775, которая стала одним из самых мощных грузовичков на рынке. Базовой моделью стал Ford F-150 с 5,0-литровым V8, который выдавал 400 сил в своём заводском варианте.

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После вмешательства тюнеров отдача двигателя выросла без малого вдвое. Специалисты из Техаса оснастили двигатель 3,0-литровым нагнетателем, новым интеркулером, более производительными топливными форсунками, новой системой впуска, выхлопной системой из нержавеющей стали и, естественно, новым блоком управления силовым агрегатом.

В итоге Hennessey Venom 775 может похвастать 775 лошадиными силами и 727 Нм — что означает увеличение мощности на 94% и крутящего момента на 77%. С места до 100 километров в час суперпикап разгоняется за 3,6 секунды, а четверть мили пролетает всего 11,9 секунды.

Hennessey Performance

Hennessey Performance

Hennessey Performance

Hennessey Performance

Hennessey Performance

Hennessey Performance