В преддверии Дня автомобилиста эксперты составили портрет идеального водителя

"Если говорить о том, как страховщик принимает решение об "аккуратности" того или иного клиента, то здесь существуют достаточно сложные математические модели. Могут учитываться более 100 факторов, включая семейное положение, наличие или отсутствие детей. В совокупности с иными сведениями эта информация может свидетельствовать о степени риска каждого отдельного клиента. Но взаимосвязь всех учитываемых факторов нелинейная, и здесь страховщикам на помощь приходят сложные математические модели, способные отфильтровать нелинейные связи и их взаимосвязь. Однако можно отметить ряд важных факторов, которые будут точно влиять на определение риска - это история страхования по ОСАГО (в частности, коэффициент на безаварийную езду - бонус-малус), стаж и возраст", - пояснил Павел Нефедов.