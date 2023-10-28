OnePlus 12 готов взорвать рынок с более чем 2 млн баллов в AnTuTu. Что еще предложит новый флагман?

Готовящийся к выпуску смартфон OnePlus 12 на базе Snapdragon 8 Gen 3 появился в бенчмарке AnTuTu, продемонстрировав производительность. И они приятно удивляют.

Устройство получило в бенчмарке впечатляющий результат 2,11 млн баллов, вплотную приблизившись к эталонному показателю 2,13 млн баллов, установленному Qualcomm для Snapdragon 8 Gen 3. Примечательно, что протестированный OnePlus 12 оснащен 12 ГБ оперативной памяти, но, по слухам, модель с 24 ГБ может показать еще более высокие результаты.