АвтоВАЗ показал "Ниву" со 150-сильным мотором

К новому сезону ралли-марафона "Шелковый путь" спортивная команда АвтоВАЗа представила "Ниву" со 150-сильным мотором.

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Lada Niva Sport T2, а именно так называется автомобиль, оснастили 1,8-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом, смещенным к зоне 2000 оборотов в минуту. До этого на машину ставили 1,6 литровый силовой агрегат.

Также инженеры оптимизировали компоновку подкапотного пространства, переработанную впускную систему двигателя, отказались от зарубежных амортизаторов в пользу российских. Кроме того, отмечается, что внедорожник стал легче на 6%, чтобы повысить удельную мощность, улучшить динамику и проходимость "Нивы" на гоночной дистанции.

Предполагается, что некоторые решения, обкатанные на гоночном автомобиле, будут внедрены в гражданскую Lada Niva Sport. Эту машину, напомним, собираются выпустить в следующем году.

Скриншот с youtube.com

Niva Sport будет отличаться от обычной версии модели наличием порогов, шноркеля, дополнительной светотехникой, LED-противотуманками, шинами с "зубастым" протектором, шильдиками Powered by Lada Sport. В салоне установят кресла с развитой боковой поддержкой, изменены рычаги коробки передач и раздатки.

Раздаточная коробка передач будет стандартной, но с электроприводом блокировки межосевого дифференциала. Ряд решений позаимствуют с прототипов Lada Niva Legend, построенных компанией "Супер-Авто", в числе которых изменение системы впуска, поддона картера.

Автомобиль будет выпускаться не на основном конвейере, а на предприятии "Лада Спорт", которое занималось разработкой и выпуском Vesta Sport.