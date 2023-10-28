Новый Nissan Patrol откажется от V8 в пользу турбо-V6

Руководитель отдела стратегии и планирования продуктов японской компании Иван Эспиноза заявил: закат эры Nissan V8 не за горами. Топ-менеджер подтвердил, что в 2024 году от атмосферного 5,6-литрового двигателя откажутся в пользу «битурбошестёрки», которая превзойдёт предшественника по всем характеристикам. К электрификации внедорожника Nissan не готов.

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Первые слухи о замене V8 на V6 с двойным турбонаддувом появились почти два года назад, но Nissan впервые подтвердил факт отставки атмосферного двигателя. Господин Эспиноза намекнул, что на первых порах «битурбошестёрка» будет единственным вариантом. Дизеля у нового Patrol Y63 точно не будет, а гибридная версия возможна или в угоду экостандартам, или по требованию клиентов.

Компания Nissan подчеркнула, что новый Patrol сохранит внедорожные качества предшественника и станет гораздо технологичнее — особенно это касается информационно-развлекательной системы. К полностью электрическому Nissan Patrol в альянсе не готовы: текущие батареи не готовы обеспечить достаточный запас хода особенно для тягача, который буксирует тяжёлый прицеп. Возможно, «батарейный» вариант появится, когда станут массовыми твердотельные аккумуляторы.