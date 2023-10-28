Обновлен утилитарный 10-местный Land Cruiser, который нельзя купить

В Женеве дебютировала «семидесятка» в исполнении для гуманитарных миссий, прежде всего, Организации Объединённых Наций (ООН). В свободную продажу внедорожник с индексом GDJ76 не поступит. Отличий от обычного обновлённого Land Cruiser 70 немного. Во-первых, версия для ООН лишена модных опций. Во-вторых, для новинки доступен вместительный десятиместный салон.

© Toyota Gibraltar

Офис Toyota Gibraltar подтвердил, что у «семидесятки» для ООН нет светодиодных фар с автоматическим дальним светом, виртуальной приборной панели или сенсорного экрана. Электроники вообще минимум: даже управление системой жёстко подключаемого полного привода и понижающей передачей осуществляется механическими рычагами.

Toyota Gibraltar

ToyotaToyota Gibraltar

Toyota Gibraltar

Toyota Gibraltar

Глобальная техническая обновка — замена связки 5-ступенчатой «механики» и 4,5-литрового V8 на сочетание классического 6-ступенчатого автомата и четырёхцилиндрового 2,8-литрового турбодизеля 1GD-FTV. Экономичность улучшена на треть, а мощность увеличилась почти вдвое до 204 лошадиных сил. Вдобавок, новый агрегат удовлетворяет нормам «Евро-4», и для некоторых стран под эгидой ООН это важно.

Toyota Gibraltar

Однако после обновления пространства внутри моторного отсека поубавилось, а значит Toyota потребуется подумать над размещением специальных опций: резервной аккумуляторной батареи, более производительных генераторов, холодильного оборудования для вакцин и системы бесперебойной работы двигателя. Старый Land Cruiser 70 с кодом HZJ76 и мотором V8 останется в строю как минимум год.