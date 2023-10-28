Zeekr с разгоном 0-100 за две секунды оказался дешевле ожидаемого

В Поднебесной состоялась презентация лифтбека 001 FR с четырёхмоторной силовой установкой. Оказалось, что пятидверка кратковременно разовьёт 1300 лошадиных сил (вместо заявленных 1265), а время разгона с места до 100 километров в час с выбегом составит 2,02 секунды (вместо заявленных 2,07).

© Zeekr

Цена оказалась намного ниже, чем планировалось: 769 тысяч юаней (105 тысяч долларов).

Китайские журналисты готовились к тому, что Zeekr 001 FR будет стоить более миллиона юаней (137 тысяч долларов), но в реальности цену удалось уменьшить почти на четверть. Вдобавок, холдингу Geely удалось заручиться поддержкой Кими Райкконена: финский чемпион Формулы-1 поучаствует в тонкой настройке всех Zeekr 001, а начнёт как раз с топ-версии FR. У флагмана даже будет специальный экстремальный «режим Райкконена».

Ещё до объявления цен стало очевидно, что Zeekr 001 FR ждёт ажиотажный спрос, ведь первую партию из 99 машин раскупили всего за 15 секунд! Тем не менее пока Geely не намерена увеличивать тиражи: ежемесячно будут выпускать по 99 электромобилей, а предзаказ можно оформить, заплатив 30 тысяч юаней (4100 долларов).