Стали известны самые продаваемые модели авто до 3-х лет

«На долю „трехлеток“ пришлось 11,5% от общих продаж авто с пробегом в России в III квартале текущего года. Самыми востребованными моделями в сегменте стали ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Geely Monjaro», — говорится в пресс-релизе сервиса. Отмечается, что средняя цена трехлетнего автомобиля по итогам третьего квартала 2023 года составила 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, в сентябре текущего года в России объемы продаж подержанных автомобилей выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков, было реализовано 509,5 тысяч легковых авто. Несмотря на рост, в сравнении с августом текущего года объемы продаж б/у машин сократились на 8%.