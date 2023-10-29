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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыто
© РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят хранит спокойствие.

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