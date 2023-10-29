Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят хранит спокойствие.
Ранее средства ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА самолётного типа над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью Крыма.