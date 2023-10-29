АвтоВАЗ бесплатно отремонтирует новые Lada Vesta NG.

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Портал «Лада.онлайн» ознакомился с внутризаводским предписанием, из которого следует: на автомобилях семейства Vesta NG потребуется обновить программное обеспечение универсального блока кузовной электроники и заменить две электронные платы ключей. При необходимости дилерам предписано заменить элементы питания. Все работы проведут бесплатно для владельцев. Об отзывной кампании речи пока не идёт.

В документе не уточняется, для чего необходимо вмешаться в электронную систему Lada Vesta NG. Скорее всего потребовалось скорректировать настройки отечественных электронных блоков «ИТЭЛМА». Переход на российские технологии вынужденный: после разрыва с Renault старые аппаратные и программные решения закупать невозможно.

Все необходимые работы дилеры АвтоВАЗа проведут планово, например, при посещении автовладельцем сервиса для технического обслуживания. Таким образом, обновление прошивки и электронных плат проведут в виде сервисной кампании, а инициировать отзыв не придётся. О количестве автомобилей в группе риска не сообщается.